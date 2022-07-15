Москва, 15 июля, 2022, 23:05 — ИА Регнум. Российские отряды разминирования нашли и обезвредили в Донбассе более 60 тыс. взрывоопасных предметов, сообщил 15 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Mil.ru Саперы за работой

Задачи по очистке Донецкой и Луганской республик выполняют отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России.

За последние сутки ими обезврежено 1208 мин и неразорвавшихся боеприпасов.

«Всего проверено: 4005,72 га территории (в том числе за сутки — 70,04 га); 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов); четыре моста и 9,64 км дорог. Обнаружен и обезврежен 60 321 взрывоопасный предмет, в том числе за сутки — 1208», — рассказал Михаил Мизинцев.