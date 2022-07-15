Приштина, , 23:09 — REGNUM В Косово 15 июля в результате исследования 3283 образцов выявлено 1219 носителей коронавируса. Признаны излечившимся 257 человек, не зарегистрировано летальных исходов от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.

Приштина Косово IsmailGagica

Всего в Косово с начала пандемии выявлено 234 880 случаев заражения, 227 509 пациентов излечились, 3146 человек скончались от COVID-19.

Число активных выявленных случаев заражения в последний месяц стало расти и за две недели возросло с 730 до 4225. Эта статистика почти не затрагивает сербское население края, которое проходит тесты в параллельных сербских институтах здравоохранения.

Обе дозы вакцины от COVID-19 получили свыше 50% взрослого населения Косово — более 823 тысяч человек, при этом произведено уже 1 832 226 инъекций. В вакцинации могут участвовать все граждане старше 12 лет. Свыше 103 тысяч косоваров уже получили бустерную дозу вакцины от коронавируса, однако вакцинация в последние месяцы идет крайне низкими темпами.

Читайте ранее в этом сюжете: В Косово за сутки выявлено свыше 800 носителей коронавируса