Скопье, , 23:07 — REGNUM В Северной Македонии за последние сутки в результате обследования 1385 образцов выявлено 504 новых случая заражения коронавирусом. Также в стране зарегистрирован 321 случай выздоровления и два летальных исхода. Об этом 15 июля сообщает министерство здравоохранения республики.

Северная Македония Ggia

Уточняется, что с начала пандемии в стране выявлено уже 318 138 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9339, выздоровели 306 309 пациентов. За сутки не зарегистрировано летальных исходов от COVID-19.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 2490. Министр здравоохранения Северной Македонии Беким Сали ранее заявил, что коронавирус в стране еще не «умер», однако с 4 мая в республике отменили все коронавирусные ограничения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Северной Македонии за сутки выявлено 494 носителя коронавируса