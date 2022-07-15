Приштина, Сербия, 15 июля, 2022, 23:02 — ИА Регнум. Албанские сепаратисты в Приштине вместе со своими европейскими партнерами продолжат работать над евроинтеграцией Косово. Об этом заявила президент сепаратистского образования Вьоса Османи 15 июля во время встречи с послами и представителями стран-членов ЕС в Приштине.

Presidency of Kosovo Вьоса Османи

«Мы продолжим сотрудничать с нашими партнерами в период, когда Чехия будет председательствовать в ЕС, для того, чтобы решить вопрос смягчения визового режима для граждан Косово, продвинуться по нашему европейскому пути и дополнительно усилить правовое государство и демократию», — процитировало агентство Reporteri слова Османи.

Османи также обсудила с представителями государств ЕС вопрос полного согласования внешней политики Косово с политикой ЕС.

Напомним, что ранее сепаратистское Косово, ссылаясь на необходимость согласования своей политики с политикой ЕС, ввело санкции против России, хотя Россия не признает независимость Косово.