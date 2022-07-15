Москва, , 22:51 — REGNUM Десятки иностранных судов остаются заблокированными в портах Украины, но Киев не занимается этим вопросом, сообщил 15 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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По прежнему в украинских портах блокированы 70 иностранных судов из 16 стран мира.

«В шести портах остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств. Созданные официальным Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море.

Вооруженными Силами Российской Федерации созданы необходимые условия для функционирования двух морских гуманитарных коридоров, представляющих собой безопасные полосы для движения судов», — рассказал Мизинцев.

«Киевские власти продолжают всячески уклоняться от взаимодействия с представителями иностранных государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода заблокированных судов в районы сбора.

При этом, сохраняется опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств», — добавил он.

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