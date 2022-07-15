Джакарта, , 22:50 — REGNUM Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас считает, что для снижения экономических рисков в мире следует повсеместно ослаблять импортные и экспортные ограничения, а также наращивать предложение продовольствия и энергоносителей. Об этом Мэлпас заявил сегодня, 15 июля, на заседании глав финансовых ведомств и центробанков стран Группы двадцати в Индонезии.

Офис Всемирного банка Pingnews.com

Глава ВБ констатировал, что в мире фактически назревает гуманитарная и экономическая катастрофа, во многих странах высоковероятна рецессия. Риск инфляции в развивающихся странах крайне высок, валюты обесцениваются, растут расходы на обслуживание долгов, резко сокращаются международные резервы.

Нарастание этих кризисных явления Мэлпс связал с пандемией коронавируса, а также началом российской специальной военной операции на Украине.

Реального рецепта выхода из этой ситуации глава ВБ не предлагает, да и не может предложить. Он лишь ограничился общими рекомендациями, которые в текущих условиях никто из стран исполнять не будет.

«Нужно серьезное увеличение предложения продовольствия, удобрений и энергоносителей. Это включает в себя четкие шаги с целью увеличения добычи природного газа, который играет ключевую роль в производстве удобрений и в энергосетях. Странам по всему миру нужно ослаблять и отменять ограничения на экспорт, импорт и неадресные субсидии», — сказал Мэлпс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, процессы глобализации мировой экономики начали сворачиваться прежде всего властями США, которые поняли, что при «честной» глобализации Вашингтон неминуемо должен уступить мировое лидерство Китайской Народной Республике. В связи с этим Запад и прежде всего США, встали на рельсы экономической войны против конкурентов, прежде всего России и Китая.