Скопье, 15 июля, 2022, 23:04 — ИА Регнум. Полиция Северной Македонии 14 июля задержала пять человек за метание тяжелых предметов в здание парламента, сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

Полиция

Отмечается, что задержанные якобы пытались демонтировать заградительные сооружения возле здания парламента.

Всего с начала июля в Скопье задержаны уже более 30 участников протестов против предложения Франции по урегулированию отношений между Северной Македонией и Болгарией.