Вашингтон, , 22:44 — REGNUM Японская компания Sony официально завершила сделку по покупке студии Bungie. Информация об этом появилась 15 июля на странице главы PlaySation Германа Хюльста в Twitter.

Destiny 2

«Я всегда восхищался амбициозными, революционными играми Bungie, а также их отношением к сообществу игроков. Мне не терпится провести побольше времени с Питом Парсонсом, Джейсоном Джонсом и их командой, вместе с которой мы проложим дальнейший курс», — написал Хюльст. Bungie сможет самостоятельно выбирать платформы, на которые будет выпускать свои игры.

Напомним, что Sony объявила о покупке студии Bungie за $3,6 млрд 31 января 2022 года.

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