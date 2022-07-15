ДНР, 26 мая, 2015, 10:39 — ИА Регнум. Победа на выборах президента Польши Анджея Дуды в целом не скажется на ситуации в регионе, а также не повлияет на процесс мирного урегулирования военного конфликта на Донбассе. Об этом 26 мая заявил спикер Народного совета ДНР Андрей Пургин, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, Варшава фактически не оказывает влияния на Украину, в отличие от США. «На Украину больше влияют США, причем впрямую и особо не стесняясь. В плане Польши ничего не поменяется… Прямого и большого, серьезного какого-то веса Польша не имеет и никогда не имела. Они очень хотят этого, но не получают», — отметил Пургин.

Он считает, что политика Польши и Прибалтики деструктивна в отношении России. «На самом деле, Польша и в Европе не имеет особо никакого влияния — раздражает Германию и в тандеме с Прибалтикой таранит все, что есть конструктивное для России. То есть, работает фактически не на Европу, а на Америку в данном случае», — сказал Пургин.

Напомним, на президентских выборах в Польше официально объявлена победа кандидата от оппозиционной партии «Закон и справедливость» Анджея Дуды.