Вашингтон, , 22:41 — REGNUM Американская студия PHL Collective и издатель Outright Games заявили, что релиз игры DC League of Super-Pets на PlayStation 5 и Xbox Series X/S состоится 30 сентября 2022 года. Информация об этом появилась 15 июля на странице проекта в Twitter.

Я — супергерой! Цитата из х/ф «Супермен». Реж. Ричард Доннер. 1978. США

Игроку предстоит взять на себя управление вымышленной собакой из комиксов Крипто, чтобы спасти животных, похищенных злодеем Лексом Лютером. Добавим, что проект уже доступен на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и PC.

Игра является адаптацией анимационного фильма «DC Лига Суперпитомцы», который выйдет 29 июля 2022 года. Она расскажет о путешествиях домашнего питомца Супермена.

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