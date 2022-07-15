Вашингтон, 15 июля, 2022, 22:41 — ИА Регнум. Американская студия PHL Collective и издатель Outright Games заявили, что релиз игры DC League of Super-Pets на PlayStation 5 и Xbox Series X/S состоится 30 сентября 2022 года. Информация об этом появилась 15 июля на странице проекта в Twitter.

Цитата из х/ф «Супермен». Реж. Ричард Доннер. 1978. США Я — супергерой!

Игроку предстоит взять на себя управление вымышленной собакой из комиксов Крипто, чтобы спасти животных, похищенных злодеем Лексом Лютером. Добавим, что проект уже доступен на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и PC.

Игра является адаптацией анимационного фильма «DC Лига Суперпитомцы», который выйдет 29 июля 2022 года. Она расскажет о путешествиях домашнего питомца Супермена.