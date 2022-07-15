15 июля 2022 | Время чтения 2 мин

Алексей Соколов, , 23:26 — REGNUM Новость о том, что Израиль и США обязались не допустить создания Ираном ядерного оружия, вызвала бурную реакцию американцев, которые тем не менее отнеслись к договоренности скептично.

Ядерная программа Ирана Иван Шилов © ИА REGNUM

Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Яир Лапид подписали 14 июля совместное обязательство, в рамках которого Штаты пообещали «использовать все имеющиеся в распоряжении властей силы и средства», чтобы не допустить создания Ираном ядерного оружия. При этом Лапид подчеркнул, что, по его мнению, развитие ядерной программы Ирана удастся сдерживать только угрозами применения против него силы.

Американские интернет-пользователи выразили свое мнение под соответствующей публикацией Fox News.

«Это не остановит Иран от получения ядерного оружия. Они пережили множество угроз за эти годы с минимальными последствиями», — пишет Dalenet.

«Они хотят, чтобы вы поверили, что Джо беспокоится о Ближнем Востоке из-за Ирана и хочет построить прочные отношения с саудовцами. Нет, этот визит направлен только на то, чтобы Джо выпрашивал нефть», — считает nyko607.

«Байден забывает о своих «обещаниях» через 5 секунд. Он нарушил все предвыборные обещания, данные американскому народу, и регулярно нарушает свою присягу соблюдать Конституцию. С Джо лучше никогда не воспринимать всерьез ничего из того, что он говорит», — советует fightthefarleft.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Никогда не доверяйте демократам свою национальную безопасность. Они будут давать пустые обещания и говорить банальности, но сделают совершенно противоположное, когда придет время», — уверен uncommonsense117.

«При Байдене Иран будет делать то, что он хочет; их меньше всего волнует, что хочет остальной мир, так как их волнует только то, что хочет Иран. Всё просто», — подчеркивает kathe469.

«Западная дипломатия — лучший способ остановить Иран? Западная дипломатия подписала ядерную сделку с Ираном; отправила им паллеты с деньгами посреди ночи. Дипломатия наблюдала, как Иран продолжает работать над созданием ядерного оружия в течение более 20 лет. Это лучший способ?» — спрашивает blkpwdr835.

«Я никогда не смогу доверять Байдену. Он будет действовать за спиной союзников, чтобы обогатить себя и свою семью. По какой-то причине левые демократы хотят, чтобы регион Ближнего Востока был нестабильным», — рассуждает Lastchance043.

«Обещание Байдена защищать другие страны, при этом не защищая нашу собственную от вторжения нелегалов, не может внушить доверия ни одному союзнику», — подчеркивает SkeletonKrewe.

«Как сказал премьер-министр, только сила остановит Иран. Страны, которым Иран угрожает, должны объединиться и ввести войска на ядерные объекты Ирана (что потребует разгрома иранских вооруженных сил)!» — восклицает commonwisdom.

«Джо Байден не в себе. То, что он говорит, зависит от того, с кем он разговаривает. И не говорите мне, что все политики такие, потому что это не так», — пишет HA! 669.

Отметим, что соглашение между США и Израилем также подразумевает совместную разработку лазерного оружия ради повышения безопасности.

Напомним, что Байден прибыл в Иерусалим в рамках ближневосточного турне. После Израиля он посетит Палестину и Саудовскую Аравию.

Читайте ранее в этом сюжете: Израиль и США обязались не допустить создания Ираном ядерного ружия

Читайте развитие сюжета: Лидер ливанской «Хезболлы» пригрозил Израилю началом войны