Белград, , 22:48 — REGNUM Большинство жителей Белграда в настоящее время экономит электричество, точно так же, как и до энергетического кризиса в Европе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который телеканал информационного агентства «Танюг» провел 15 июля на улицах сербской столицы.

Электричество Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я думаю, что просто невозможно экономить больше, чем я до сих пор экономила, прежде всего из-за стоимости электричества», — рассказала репортеру «Танюг» одна пожилая жительница Белграда.

Большинство опрошенных рассказали, что они внимательно расходуют электричество в своих домах для того, чтобы уменьшить и так высокие расходы на коммунальные услуги.

Напомним, что граждане многих европейских стран обсуждают в соцсетях вопросы экономии электричества в свете энергетического кризиса, вызванного антироссийскими санкциями ЕС.