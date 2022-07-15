Тирана, , 22:59 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 3211 образцов выявлен 1461 новый случай заражения коронавирусом, выздоровели ещё 419 пациентов. Об этом сообщило вечером 15 июля министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Амфитеатр Бутринта, Албания Ein Pädagoge

По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявлено 293 917 случаев заражения коронавирусом, 281 470 человек излечились, скончались 3517 пациентов с COVID-19. Статистика показывает, что с начала пандемии избыточная смертность в стране превысила 16 тысяч человек.

На стационарном лечении в настоящее время находится 31 пациент с коронавирусом. За сутки был зарегистрирован один летальный исход от COVID-19.

На сегодняшний день в стране насчитывается 8930 выявленных активных случаев заражения, за полторы недели это число возросло в шесть раз. При этом более половины случаев — 5256 — приходится на Тирану.

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