Нижний Новгород, , 22:35 — REGNUM Нижний Новгород занял третье место в федеральном рейтинге цифровизации городского хозяйства «IQ городов» среди городов с населением больше миллиона человек. Об этом сообщили в нижегородской мэрии сегодня, 15 июля.

Цифровое пространство Digital.gov.ru

В муниципалитете отмечают, что годом ранее столица Приволжья занимала в этом рейтинге лишь девятое место.

В этот раз Нижний Новгород смог набрать 88,26 из 120 баллов, уступив только Москве и Санкт-Петербургу — им авторы рейтинга присудили 117,16 и 98,13 балла, соответственно.

Напомним, что рейтинг цифровизации городского хозяйства «IQ городов» ежегодно подготавливают аналитики Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России и Московского государственного университета имени Ломоносова в рамках ведомственного проекта «Умный город».

Начиная с 2018 года они оценивают каждый российский город по таким показателям как городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис, интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестклимат, а также инфраструктура сетей связи.