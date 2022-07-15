Москва, , 22:34 — REGNUM Из республик Донбасса и опасных зон Украины на территорию России с начала военной операции эвакуировано почти 2,6 млн человек, сообщил 15 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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Он подчеркнул, что эвакуация проводится вопреки создаваемым киевским режимом препятствиям.

«Несмотря на создаваемые киевским режимом препятствия, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 26 269 человек, в том числе 4522 ребенка, а всего с начала специальной военной операции — 2 584 323 человека, из которых 407 405 — дети.

Государственную границу Российской Федерации пересекли 412 060 личных автомобилей, в том числе за сутки — 4909», — рассказал Мизинцев.

Для приёма эвакуированных людей в субъектах Российской Федерации функционируют более 9,5 тыс. пунктов временного размещения, им оказывается помощь в трудоустройстве, обеспечении местами в детских садах и школах, они получают социальные выплаты и пособия.

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