Из Донбасса и с Украины эвакуированы в Россию почти 2,6 млн человек
Москва, 15 июля, 2022, 22:34 — ИА Регнум. Из республик Донбасса и опасных зон Украины на территорию России с начала военной операции эвакуировано почти 2,6 млн человек, сообщил 15 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Он подчеркнул, что эвакуация проводится вопреки создаваемым киевским режимом препятствиям.
«Несмотря на создаваемые киевским режимом препятствия, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 26 269 человек, в том числе 4522 ребенка, а всего с начала специальной военной операции — 2 584 323 человека, из которых 407 405 — дети.
Государственную границу Российской Федерации пересекли 412 060 личных автомобилей, в том числе за сутки — 4909», — рассказал Мизинцев.
Для приёма эвакуированных людей в субъектах Российской Федерации функционируют более 9,5 тыс. пунктов временного размещения, им оказывается помощь в трудоустройстве, обеспечении местами в детских садах и школах, они получают социальные выплаты и пособия.