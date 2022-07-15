Москва, 15 июля, 2022, 22:34 — ИА Регнум. Из республик Донбасса и опасных зон Украины на территорию России с начала военной операции эвакуировано почти 2,6 млн человек, сообщил 15 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Он подчеркнул, что эвакуация проводится вопреки создаваемым киевским режимом препятствиям.

«Несмотря на создаваемые киевским режимом препятствия, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 26 269 человек, в том числе 4522 ребенка, а всего с начала специальной военной операции — 2 584 323 человека, из которых 407 405 — дети.

Государственную границу Российской Федерации пересекли 412 060 личных автомобилей, в том числе за сутки — 4909», — рассказал Мизинцев.

Для приёма эвакуированных людей в субъектах Российской Федерации функционируют более 9,5 тыс. пунктов временного размещения, им оказывается помощь в трудоустройстве, обеспечении местами в детских садах и школах, они получают социальные выплаты и пособия.