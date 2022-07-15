Приштина, 15 июля 2022, 22:56 — REGNUM Посол Чехии в Приштине Павел Билек 15 июля в интервью косовскому новостному изданию Telegrafi.com рассказал о задачах Чехии в сотрудничестве с Косово.
По словам дипломата, Чехия поддерживает Косово на пути евроинтеграции и либерализации визового режима с ЕС.
Билек выразил удовлетворение ростом торгового оборота между республиками, в частности, ростом популярности чешских автомобильных моделей в Косово.
Основными направлениями сотрудничества в будущем посол назвал устойчивое развитие, улучшение транспортной инфраструктуры, управление отходами и модернизацию системы здравоохранения Косово.
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