Вашингтон, 15 июля, 2022, 22:37 — ИА Регнум. Создатели сериала «Пацаны» объявили название спин-оффа оригинального проекта. Пост об этом был опубликован на официальной странице шоу в Twitter 15 июля.

Цитата из т/с «Пацаны». Реж. Дэна Трахтенберг. 2019. США

Так, спин-офф выйдет под названием Gen V, отсылающем к препарату V, с помощью которого люди перевоплощаются в супергероев. Точная дата выхода проекта пока что не раскрывается.

Напомним, спин-офф «Пацанов» расскажет о студентах супергеройского колледжа, которые будут бороться за крупные контракты в городах США. Роли в шоу исполнят Джаз Синклер, Шелли Конн, Лиззи Бродвей, Шон Патрик Томас и Мэдди Филлипс.