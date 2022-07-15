Ханты-Мансийск, 15 июля, 2022, 22:28 — ИА Регнум. В Югре на Тагринском месторождении в районе куста № 407 произошёл пожар. Пострадали два нефтяника, сообщает газета «Сургутская трибуна» со ссылкой на СУ СКР по ХМАО.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

По предварительным данным, причиной пожара стали воспламенившиеся нефтепродукты. Пострадали двое работников, которые сейчас находятся в реанимации с ожогами, в тяжёлом состоянии, отметили в ведомстве.

СУ СКР по ХМАО проводит доследственную проверку, выясняя причины возгорания.