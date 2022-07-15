Москва, 15 июля, 2022, 22:25 — ИА Регнум. Украинские спецслужбы и нацистские боевики задержали и увезли в неизвестном направлении десятки людей в Одесской области, сообщил 15 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Иван Шилов ИА REGNUM На Украине

При этом госслужащих и муниципальных сотрудников под угрозой увольнения заставляют доносить на недовольных или «пророссийских» знакомых.

«По имеющейся достоверной информации в Одесской области служащих государственных и муниципальных учреждений под угрозой увольнения боевики националистических формирований совместно с сотрудниками СБУ заставляют заполнять анкеты об имеющихся родственниках в России, характере общения с ними, а также о наличии знакомых и соседей, выражающих недовольство действиями политического руководства Украины.

Всех подозреваемых в пророссийских настроениях, задерживают и увозят в неизвестном направлении. Десятки задержанных в свои дома так и не вернулись, об их судьбах ничего неизвестно», — рассказал Михаил Мизинцев.