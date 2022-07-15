Приштина, Сербия, 15 июля, 2022, 22:30 — ИА Регнум. Президент Косово Вьоса Османи 15 июля провела встречу с главой МИД Польши и председателем ОБСЕ Збигневом Рау, прибывшим в Приштину днем ранее.

Вьоса Османи

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, темой обсуждения стал украинский кризис, а также ускорение евроатлантической интеграции Косово.

По словам Османи, Приштина намеревается активно работать на дело объединенной, мирной и демократической Европы, для чего необходимо ускорить вступление Косово в международные организации.

Напомним, Польша, как и Чехия, входит в состав Вишеградской группы. Чехия с июля является председательницей ЕС.