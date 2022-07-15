Москва, 15 июля, 2022, 22:15 — ИА Регнум. Украинские вооруженные формирования продолжают использовать жилые дома, школы и детские сады в военных целях, сообщил 15 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Такие случаи отмечаются постоянно и в разных районах боевых действий.

«В Краматорске Донецкой Народной Республики в детском саду (ул. Нади Курченко) дислоцированы подразделения ВСУ, размещена бронетехника, дальнобойная артиллерия и РСЗО, подходы к учреждению заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено;

в Николаеве националисты оборудовали опорные пункты в многоквартирных жилых домах (ул. Адмиральская), эвакуация жителей не проводилась;

в Торецке Донецкой Народной Республики на территории школы № 9 (ул. Терешковой) размещены подразделения украинских вооруженных формирований, склады боеприпасов и бронетехника, при этом, в спортзале под предлогом якобы обеспечения безопасности удерживаются жители близлежащих домов», — рассказал Мизинцев.