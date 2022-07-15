Брянск, , 22:13 — REGNUM Информация о взрывном устройстве на железнодорожном полотне в Брянской области не подтвердилась, сообщил 15 июля губернатор Александр Богомаз.

Железная дорога Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«В ходе проверки информация о взрывном устройстве на участке 142 км железной дороги, в районе станции Песчаники-Унеча, не подтвердилась. В настоящий момент движение полностью восстановлено», — написал губернатор.

Глава региона добавил, что подразделения безопасности железной дороги работают в усиленном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава региона сообщил об обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство, на железнодорожном мосту в Унечском районе в районе станции Песчаники-Унеча. В результате были задержаны локомотив, электричка и пассажирский поезд дальнего следования.

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