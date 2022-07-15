Москва, , 22:08 — REGNUM Украинские вооруженные формирования произвели артиллерийский обстрел территории центрального рынка подконтрольного им города Славянск, сообщил 15 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он уточнил, что огонь велся из артиллерийских орудий ВСУ, позиции которых расположены на железнодорожном вокзале Славянска.

«Достоверно установлено, что в Славянске Донецкой Народной Республики для насаждения антироссийских настроений среди мирного населения подразделения украинских вооруженных формирований, с одобрения военно-гражданской администрации обстреливают жилые кварталы города. Так, 14 июля 2022 г. артиллерией ВСУ, размещенной на железнодорожном вокзале Славянска, нанесены удары по территории центрального рынка.

Уже через несколько минут после обстрела на месте происшествия работали репортеры украинских СМИ, которые осуществляли фото- и видеофиксацию последствий якобы неизбирательных ударов российских Вооруженных Сил по гражданскому населению», — рассказал Мизинцев.

Читайте ранее в этом сюжете: Пути отхода ВСУ из Северска и Соледара взяты под контроль союзными войсками