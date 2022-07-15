Брюссель, 15 июля, 2022, 22:27 — ИА Регнум. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 15 июля повторила тезис о том, что после вступления Северной Македонии в ЕС никто не будет оспаривать существование македонского языка.

Урсула фон дер Ляйен в Европарламенте

«Нет сомнений, что ваш язык — македонский язык. Мы полностью уважаем это», — написала она на своей странице в социальной сети.

Заявление европейского политика стало ответом на критику со стороны македонской оппозиции, протестующей против предложения Франции по переговорам между Северной Македонией и Болгарией, которое призвано разблокировать переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС.