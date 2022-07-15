Варшава, , 22:04 — REGNUM Переход на евро полностью убьёт экономику Польши заявил сегодня, 15 июля, глава правящей партии «Право и справедливость» (PiS) и «серый кардинал» польской политики Ярослав Качиньский.

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Напомним, что Польша до сих пор не входит в зону евро. Это вхождение постоянно переносится, так как ничем хорошим оно польской экономике не светит. В Варшаве не раз указывали, что, хотя переход на евро был предусмотрен в договоре о вступлении страны в Евросоюз, но сроки этого процесса не оговорены.

Качиньский и на этот раз нашел аргументы, почему не стоит Польше переходить в зону евро. Для этого он привел в пример ситуацию в странах Прибалтики, перешедших в зону евро и где сейчас инфляция зашкаливает по общеевросоюным меркам.

«Посмотрите на Эстонию, посмотрите на Литву. Там везде инфляция намного выше, чем у нас, и они ничего не могут сделать, даже процентные ставки повысить. Евро бы нас убило во время кризиса в 2008—2010 годах и еще больше убило бы нас сегодня», — сказал Качиньский.

Он подчеркнул, что все слабые экономики в Евросоюзе теряют от того, что они перешли на евро, а зарабатывает на этом в основном Германия и так называемый «окологерманский кластер» — Нидерланды, Бельгия, Австрия и Люксембург.

«Евро — это снижение уровня жизни, падение спроса, снижение ВВП. Лоббисты, которые это поддерживают, попросту поддерживают чужие интересы», — заключил Качиньский.