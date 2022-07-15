Москва, 15 июля, 2022, 22:36 — ИА Регнум. Певец Григорий Лепс получил звание народного артиста России. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 15 июля.

Официальный сайт ДНР Григорий Лепс

«За большие заслуги в развитии эстрадного искусства присвоить почетное звание «Народный артист Российской Федерации» Лепсверидзе Григорию Викторовичу», — указано в документе. Стоит отметить, что подобное звание Лепс получил накануне своего 60-летия.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Григорий Лепс организовал выставку своих картин в Москве. Арт-проект, получивший название «Голос. Пальцы», будет проходить в Музее победы в Москве до 25 августа 2022 года.