Бишкек, 15 июля, 2022, 21:59 — ИА Регнум. Правительство Киргизии вынесло на общественное обсуждение проект постановления о введении запрета на вывоз для переплавки лома, отходов и слитков черных металлов из страны за пределы Евразийского экономического союза.

Алексей Колчин ИА REGNUM Переплавка

При этом исключением станут отходы и лом прочей легированной стали.

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Ограничения будут носить временный характер — в случае одобрения, они будет действовать в течение шести месяцев.

Если мораторий на экспорт металлолома будет введён, то Министерство экономики Киргизии должно будет в течение трёх дней уведомить об этом Всемирную торговую организацию, Евразийскую экономическую комиссию и исполнительный комитет СНГ.

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