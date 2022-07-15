Бишкек, 15 июля, 2022, 21:58 — ИА Регнум. В Киргизии насчитывается 219 704 семьи, которые официально зарегистрированы как малоимущие в базе данных Министерства труда и соцобеспечения. Об этом заявил министр Кудайберген Базарбаев на пресс-конференции сегодня, 15 июля.

Ken Flottman Киргизия

По его словам, больше всего бедствующих граждан оказалось во всех трёх южных регионах, а именно в Ошской области — 66 934 семьи, в Джалал-Абадской области — 56 840 семей и в Баткенской области — 23 864 семьи.

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Затем следуют Нарынская область — 21 112 семей, Иссык-Кульская область — 12 605 семей, Чуйская область — 12 378 семей и Таласская область — 12 378 семей.

Наименьшее количество малоимущих зарегистрировано в двух самых крупных городах Киргизии. Так, в столице республики зарегистрировано 9 783 семьи с недостаточными доходами, а в Оше — 2 222 семьи.

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