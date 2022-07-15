* Гозмана — запрещённая в России организация

Москва, , 21:53 — REGNUM Оппозиционер и иностранный агент Леонид Гозман стал подозреваемым по делу о неуведомлении российских властей о наличии у него гражданства иностранного государства. Об этом сегодня, 15 июля, сообщил журналистам адвокат Гозмана Михаил Бирюков.

Леонид Гозман Ilya Voyager

По словам Бирюкова, Гозмана (включен в реестр СМИ-иностранных агентов) задержали сегодня в рамках дела, возбужденного по статье 330.2 УК России («Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства»). Оппозиционер был допрошен в Следственном комитете в качестве подозреваемого.

Причина возбуждении дела в том, что Гозман пропустил срок подачи уведомления о своем втором гражданстве: он должен был сделать это ещё в 2018 году, но сделал только в 2019 году.

После допроса Гозмана отпустили из СК, меры пресечения в отношении него не избиралась.

В случае признания виновным, Гозману грозит штраф в размере до 200 тыс. рублей либо обязательные работы на срок до 400 часов.

* — признан СМИ — иноагентом.