Пекин, , 21:53 — REGNUM США на фоне кризиса на Украине заставили Евросоюз вводить многочисленные антироссийские санкции, при этом испытывая от них меньший ущерб, чем их европейские сателлиты, сообщает 15 июля китайское издание Global Times.

Флаги США и Китая Wangdora92

При этом в Китае отметили, что США гораздо меньше зависят от торговли с Россией и российских энергоносителей.

«По мере усиления санкционного давления Вашингтон, который не так сильно, как Европа, зависит от энергоносителей и торговли с Россией, несет меньшей ущерб. Евросоюз же, тесно связанный с Москвой в промышленной и энергетической сферах, испытывает серьезнейшие последствия, влияющие на производство и жизнь обычных людей», — подчеркивает издание.

По мнению директора Института международных отношений Китайского народного университета Ивэй Ван, Европейский союз уже задумывается, не был ли он «одурачен» Белым домом.

Поэтому китайские наблюдатели читают, что очередной пакет санкций Евросоюза может оказаться символическим, так как члены ЕС не могут договориться по многим вопросам.

Кроме того, отмечает Global Times, в странах Европы всё яснее понимают, что понесут ещё больший урон, если будут следовать указаниям США.

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