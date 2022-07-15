Новошахтинск, Ростовская область, , 21:49 — REGNUM Кадры с места убийства семьи в Новошахтинске опубликовало следственное управление Следственного комитета России по Ростовской области сегодня, 15 июля.

Следственный комитет России Иван Шилов © ИА REGNUM

На видео зафиксирована работа полиции, следователей и криминалистов в доме, где произошло убийство семьи. На месте случившегося были обнаружены тела двух женщина, мужчины и трёхлетнего мальчика. За жизнь маленькой девочки борются врачи.

ИА REGNUM сообщало, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Личность предполагаемого убийцы установлена. Его ищут сотрудники правоохранительных органов.

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