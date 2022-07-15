Луганск, , 21:45 — REGNUM Вооруженные силы Российской Федерации совместно с войсками ДНР и ЛНР взяли под огневой контроль практически все пути отхода украинских вооруженных формирования из Соледара и Северска. Об этом сегодня, 15 июля, заявил журналистам офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

«Мы контролируем большую часть дорог, но есть еще грунтовые, которые мы из-за рельефа местности <…> частично контролируем при помощи средств объективного контроля», — рассказал Марочко.

Он уточнил, что части ВСУ. засевшие в Северске всё еще могут покинуть город, но только малыми группамм и только в направлении Соледара. Украинским частям помогает отходить пересеченный рельеф местности, но в целом, говорить о безопасном отходе уже нельзя.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по некоторым данным, украинским войскам отдан приказ о поэтапном отходе из Северска — — город не укреплен в достаточной степени и держать эффективную оборону ВСУ там не смогут.