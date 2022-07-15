Вашингтон, , 22:35 — REGNUM Американский рэпер Joey Badass (Джо-Вон Виржини Скотт) выпустил видео на новый сингл Zipcodes. Об этом 15 июля сообщил портал Complex.

Рэпер Joey Bada$$ Кадр из шоу Colors

В клипе, снятом на плёночную камеру, музыкант перемещается по улицам известных европейских городов, а именно — Парижа (Франция) и Венеции (Италия). Сама песня Zipcodes войдёт в предстоящий альбом Joey Badass под названием «2000».

Напомним, премьера альбома «2000» намечена на 22 июля 2022 года. Пластинка станет третьим полноформатным релизом в дискографии артиста.

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