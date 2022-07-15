* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 15 июля, 2022, 21:37 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило, что все афганские курсанты, прошедшие обучение в Индии и других странах, должны вернуться в Афганистан, сообщает 15 июля информационное агентство «Шафакна».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Афганистана

Представитель министерства Абдул Нафи Такур заявил журналистам, что по возвращении курсанты будут направлены на службу в органы безопасности и армейские части.

Между тем официальные лица посольства Афганистана в Индии заявляют, что афганские курсанты не хотят возвращаться из соображений личной безопасности. «Эти курсанты боятся возвращаться на родину, потому что они не знают, какое будущее их ждёт», — сообщил пресс-атташе посольства Абдул Хак Азад.

Отметим, что за период с 2005 года в Индии прошли обучение сотни военных, в том числе 200 курсантов — за последние одиннадцать месяцев.