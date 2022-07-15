15 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 22:04 — REGNUM Результаты последних опросов выявили, Демпартия США всё больше превращается в партию элиты, в то время как рабочий класс переходит на сторону республиканцев, сообщает Fox News. Пока республиканцы привлекают обеспокоенных инфляцией избирателей из рабочего класса, демократы ставят в приоритет контроль над оружием, законы об абортах и борьбу с изменением климата. Данный тип повестки дня привлекает более состоятельных американцев из пригородов.

Плакат 1902 года. Богач и бедняк (фрагмент)

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Реальность такова, что республиканцы всегда были лучшими защитниками рабочего класса. Демократы претендовали на высокие позиции в этом вопросе десятилетия назад, когда они отказались от сегрегации. Демократы потворствовали рабочему классу, но никогда не обеспечивали никакой реальной помощи. Республиканцы последовательно реализовывали американскую мечту для всех, кто упорно трудится для ее достижения. Теперь рабочий класс, наконец, видит это насквозь. Поздравляю, им понадобилось всего 50 лет», — пишет mackiethunder1.

«Процветающая растущая экономика, реальный рост, а не тот, который порождается государственными расходами, является лучшей политикой для ВСЕХ американцев», — указывает odyss.

«Когда-то я был сторонником демократов, теперь я твердо поддерживаю республиканцев. Однако это не делает меня республиканцем, тянущим за рычаг. Я много раз выступал как за республиканцев, так и за демократов на разных уровнях нашего правительства. Я придерживаюсь фактов и провожу собственные исследования. К сожалению, доминируют члены Демпартии не за нашу Конституцию и ищут только власть, не соблюдая законы нашей страны», — считает as-it-is! 794.

«Я склонен голосовать за республиканцев на местных выборах и за демократов на национальных», — делится Bashing_Biased_Buffoons.

Выборы США. Демократы Республиканцы Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

«Самые богатые в мире могут одновременно бороться с бедностью, голодом и изменением климата. Проблема была бы решена в считанные месяцы. Но они предпочитают наживаться на рабочем классе. Это элитарно», — осуждает FullyVaxedAntiVaxer.

«Это распространенное заблуждение, что демократы поддерживает рабочий класс. Это не так уже несколько десятилетий. Они просто хорошо умеют увековечивать этот миф», — рассуждает Schattenkrieger.

«Когда республиканцы находятся у власти, они, как правило, заставляют экономику гудеть и зарабатывать деньги. Затем к власти приходят демократы и тратят эти деньги на «социальные» вопросы, что, в свою очередь, стагнирует экономику, в результате чего республиканцы снова берут бразды правления в свои руки, чтобы исправить ситуацию. Снова и снова, снова и снова», — считает DenWiggen.

«Когда вы зарабатываете 45 тысяч в год, 10%-ное повышение стоимости бензина и продуктов питания — это большая проблема. Не такая проблема, когда вы зарабатываете 45 миллионов», — комментирует md1983.

«Демократы посмеиваются над инфляционными проблемами среднего класса и бедных и продолжают настаивать на увеличении расходов. Они хотят вести себя так, будто это ваша проблема, а они не способны покончить с инфляцией цен. ОСТАНОВИТЬ РАСХОДЫ — шаг номер один. Хватит говорить, что электромобиль, который стоит в два раза дороже, решит все наши проблемы. Демократы показали, что их не волнуют наши страдания», — негодует jeremyrnr058.

Напомним, что министр финансов США Джанет Йеллен сообщила о «неприемлемо высокой» инфляции в США и сказала, что снижение растущих цен будет «главным приоритетом» Вашингтона. Опубликованные данные по потребительской инфляции в Соединенных Штатах показали, что она выросла до 9,1% — это самый высокий показатель с 1981 года.

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