Москва, , 21:33 — REGNUM России следует ввести ограничение на вывоз своей сырой нефти за пределы страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июля заявил экономист Василий Колташов.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Вместо этого России следует развивать переработку «черного золота» на своей территории и экспортировать за границу нефтепродукты, полагает эксперт.

«В России должны будут появиться ограничения на вывоз нефти. Мы должны её перерабатывать. Капиталовложения должны быть сделаны. Нужно производить как можно больше нефти в России. Это будет очень неприятная новость для европейских нефтеперерабатывающих компаний, потому что они привыкли покупать российскую нефть и перерабатывать её», — сказал Колташов.

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