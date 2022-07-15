Москва, 15 июля, 2022, 21:33 — ИА Регнум. России следует ввести ограничение на вывоз своей сырой нефти за пределы страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июля заявил экономист Василий Колташов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Вместо этого России следует развивать переработку «черного золота» на своей территории и экспортировать за границу нефтепродукты, полагает эксперт.

«В России должны будут появиться ограничения на вывоз нефти. Мы должны её перерабатывать. Капиталовложения должны быть сделаны. Нужно производить как можно больше нефти в России. Это будет очень неприятная новость для европейских нефтеперерабатывающих компаний, потому что они привыкли покупать российскую нефть и перерабатывать её», — сказал Колташов.