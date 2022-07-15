Кабул, , 21:28 — REGNUM Пакистанские СМИ сообщают об исчезновении четырёх пакистанских студентов в Кабуле, передаёт 15 июля газета «8 Собх».

Кабул. Афганистан Oxam

По предварительным данным, студенты, зарегистрированные в двух разных университетах Кабула, исчезли в первый день Курбан-байрама.

Для их поиска пакистанские власти связались с представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они также выразили свою обеспокоенность ситуацией министерству иностранных дел Афганистана.

Отмечается, что это первый случай исчезновения в Афганистане студентов из Пакистана. Представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали никаких официальных комментариев.