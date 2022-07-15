Брянск, 15 июля, 2022, 21:28 — ИА Регнум. Предмет, похожий на взрывное устройство, обнаружен в Унечском районе Брянской области на железнодорожном полотне. Об этом сообщил 15 июля в соцсети губернатор Брянской области Александр Богомаз.

GBTA Железная дорога

«Сегодня в 19:05 в Унечском районе Брянской области на 142 км железной дороги, в районе станции Песчаники-Унеча, на мосту обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство», — написал Богомаз.

Остановлено движение локомотива, пассажирского поезда и электрички. На месте работают оперативные службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Курской области сообщил об обстреле приграничного села со стороны Украины.