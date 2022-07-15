Вашингтон, 15 июля, 2022, 21:27 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден внимательно следит за политическим процессом в Италии и за попыткой премьер-министра Марио Драги уйти в отставку, заявил 15 июля на брифинге советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

По его словам, в Белом доме не могут строить предположений о том, как это отразится на планах Вашингтона лимитировать цену нефти из России.

«Я действительно не могу строить предположений относительно внутренней динамики, и могу сказать, что президент Байден глубоко уважает премьер-министра Драги, поэтому он, конечно же, очень внимательно следит за тем, как развиваются события в Риме. Посмотрим, чем это закончится», — заявил Салливан.

Напомним, 14 июля стало известно, что Драги подал в отставку, но президент Италии Серджо Маттарелла не принял его прошение.