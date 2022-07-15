Москва, , 21:24 — REGNUM Решение создать собственную марку нефти и условия для её продажи внутри страны не позволят никому вводить максимальный потолок цен на энергоресурсы из России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июля заявил экономист Василий Колташов.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Комментируя сообщение агентства Bloomberg, по информации которого в России могут сформировать эталонный отечественный сорт нефти на базе марки Urals, эксперт отметил, что и продавать его будут внутри страны.

«Таким образом иностранцы будут покупать российскую нефть в России и невозможно будет установить никакую фиксированную цену на нефть. Продаваться она будет на внутренней российской бирже, что в общем то логично и правильно, в условиях, когда нарастает ценность ресурсов. Это создаст странную ситуацию, когда вместо того, чтобы упрашивать Запад не вводить максимальную цену на нефть, Россия скажет: приходите и покупайте нашу нефть за рубли у нас, если она вам нужна», — отметил Колташов.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт: Победа США над российской нефтью окажется пирровой