Дербент, Дагестан, 15 июля, 2022, 21:22 — ИА Регнум. Сбербанк прогнозирует дальнейшее восстановление телефонного мошенничества в России после непродолжительного спада, отмечаенного весной 2022 года. Об этом заявил 15 июля заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов на пресс-конференции в Дербенте.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Телефонный мошенник

По его словам, количество фиксируемых случаев телефонного мошенничества растёт и на сегодняшний составляет порядка 60-70% от уровня начала года.

Зампред правления Сбербанка отметил, что после 24 февраля в России наблюдалось практически полное прекращение активности таких мошенников приблизительно на месяц, но сейчас она начала восстанавливаться.