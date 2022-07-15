Сургут, Югра, 15 июля, 2022, 21:19 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) будут судить местного жителя за хищение платёжных терминалов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

К.Артём.1 Терминал QIWI

Установлено, что в декабре 2021 года 22-летний обвиняемый со своим знакомым из различных торговых точек Сургута похитил девять платёжных терминалов. которые вывозились в безлюдное место, распиливались, и выручка доставалась злоумышленникам. Общая сумма хищений составила 600 тыс. рублей. Владельцам терминалов был причинён ущерб 400 тыс. рублей.

Сургутянин обвиняется по ч. 1 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение чужого имущества») и по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору»). В отношении его соучастника уголовное дело выделено в отдельное производство. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.