Москва, 15 июля, 2022, 21:15 — ИА Регнум. В Роспотребнадзоре считают, что на текущий момент нет необходимости в каких-либо ковидных ограничениях на федеральном уровне. Соответствующее заявление распространила пресс-служба ведомства сегодня, 15 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Согласно заявлению Роспотребнадзора, ситуация с коронавирусом в России стабильная и сейчас не требуются какие-либо ограничения по ковиду на федеральном уровне.

При этом в Роспотребнадзоре отметили, что в случае необходимости ковидные ограничения могут быть восстановлены в отдельных субъектах Федерации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Западе с помощью ВОЗ пытаются вновь раскачать ситуацию вокруг коронавируса, хотя нет никаких признаков того, что коронавирус стал опаснее.