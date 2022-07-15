Лондон, 15 июля, 2022, 21:05 — ИА Регнум. 29-летний таранный форвард лондонского «Челси» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку, который в грядущем сезоне будет выступать за «Интер» на правах аренды, назвал ошибкой свой переход из миланского клуба в «Челси» летом 2021 года.

Fifa.com Ромелу Лукаку

«Уход из «Интера» был ошибкой. В Англии я понял, насколько важен этот клуб», — заявил Лукаку.

«Челси» выкупил Ромелу Лукаку у «Интера» 12 августа 2021 года за 113 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает бельгийца в 70 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Лукаку, выступая за «Челси», принял участие в 26-ти турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился лишь восемью забитыми мячами и получил одну желтую карточку.