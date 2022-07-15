Париж, 15 июля, 2022, 21:02 — ИА Регнум. «Пари Сен-Жермен», как сообщает журналист Фабрицио Романо, близок к заключению сделки по трансферу 20-летнего универсального нападающего «Реймса» Уго Экитике, которым также интересовался «Ньюкасл».

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«“Пари Сен-Жермен» не предлагал такие же цифры, как «Ньюкасл», го мы рады позволить Уго исполнить свою мечту. Он всегда уважительно относился к клубу», — цитирует президента «Реймса» издание I’Union.

На данный момент Уго Экитике проходит медицинское обследование перед трансфером в парижский клуб. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 20-летнего француза в 20 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Уго Экитике принял участие в 24-х турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился десятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.