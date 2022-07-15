Министр обороны Украины похвастал новой подачкой Британии — РСЗО M270
Киев, 15 июля, 2022, 20:58 — ИА Регнум. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о прибытии из Британии реактивных систем залпового огня (РСЗО) M270.
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РСЗО М270
Об этом Резников написал 15 июля на своей странице в Twitter.
«Прибыли первые РСЗО M270! Они станут хорошей компанией для HIMARS на поле боя. Спасибо нашим партнерам», — написал Резников.
Количество этих реактивных установок Резников не уточнил.
Напомним, украинские вооруженные формирования уже применяют американские РСЗО HIMARS, использующие аналогичные боеприпасы.
Кроме того, США и НАТО предоставляют Киеву данные своих спутниковых систем для наведения ударов этих РСЗО.