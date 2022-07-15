Оттава, 15 июля, 2022, 22:34 — ИА Регнум. Канадский актёр Киану Ривз признался, что хотел бы исполнить роль «состарившегося» Бэтмена в кино. Об этом сообщило издание The Independent 15 июля.

Цитата из к/ф «Джон Уик». Реж. Чад Стахелски, Дэвид Лейтч. 2014. США Киану Ривз

«Я люблю Бэтмена. Люблю его в комиксах, в фильмах, поэтому получить возможность озвучить, сыграть Бэтмена — это здорово», — заявил артист. Стоит отметить, что недавно Ривз озвучил Бэтмена в анимационной ленте DC League of Super Pets.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Киану Ривз станет ведущим сериала о Формуле-1. Проект будет состоять из четырёх эпизодов и будет посвящён управляющему директору Формулы-1 Россу Брауну, который в 2009 году купил команду Honda, переименовал её в Brawn GP и привел к двум чемпионским победам.